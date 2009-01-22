Нужна программа типа 1С

Прикладное ПОЗакрыт41 заявка610 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна прога учета прихода сырья и отгрузка готовой продукции с остатком расходных материалов. что бы была простой и легкой в работе, ну и соответственно работала. От вас цена и сроки

15 лет назад
lanochka_80
Светлана 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Программа на Delphi "Проектирование СКС"

    $100

    По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Экспорт из Access в XML и обратно

    $100

    Необходимо написать модуль на Delphi с использванием ADO для экспорта структуры БД, структуры таблиц и данные в XML. Затем используя этот XML произвести импорт обратно в БД с сохранением всей структуры, взаимосвзяей и данных(может понадобиться ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мессенджер К-С организации с БД пользователей

    Необходим достаточно простой мессенджер, желательнее веб. Что нужно? - один администратор, много пользователей, администратор отсылает пользователям сообщения; - добавление пользователей в базу, выделение логина и пароля (очень хорошо если б пользовательскому аккаунту устанавливался срок действия); - высокая скорость работы; Что ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа обмена данными 1C с Mysql

    Необходимо написать bridge между 1C и PHP/МYsql системой, который будет выгружать каталог товаров и накладные в интернет магазин , и из интернет магазина загружать заказы и создавать документы в 1C. Исполнителю будет предоставлена либо версия ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разборка\сборка проекта на Flash

    Исходные данные: Имеется проект на Flash, созданый, судя по всему, с помощью Macromedia Projector. Требуется: - Разобрать проект на ресурсы (текст, графика), пригодные для последующей обработки (перевод на русский язык). - Собрать из обработанных ресурсов (текста, графики и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сетевая программа на C++Builder

    Здраствуйте! нужно написать программу на С++Builder (а точнее сам ее код) для сканирование локальной сети за указанным диапазоном IP адресов + должна быть возможность показывать подробную информацию об указанном ПК с указанным IP адресом + ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мини-программа для курсора мышки

    Нужна программа, которая будет делать следующие: Сидит в трее, желательно к программе прикрепить любую иконку, чтобы визуально видеть и в случае ее отключить. При нажатии комбинации клавиш курсор мышки перемешается в левый угол экрана независимо, где курсор ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад