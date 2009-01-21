Программа на Delphi "Проектирование СКС"

Необходимо написать bridge между 1C и PHP/МYsql системой, который будет выгружать каталог товаров и накладные в интернет магазин , и из интернет магазина загружать заказы и создавать документы в 1C. Исполнителю будет предоставлена либо версия ...
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По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё есть. Теперь нужно создать простенькую программу на Deplhi которая будет "проектировать" СКС. что она должна уметь делать :
- в рабочем окне программы отображается структура помещения (стены , окна, перегородки....) и отдельно взятого помещения и этажа целиком (в идеале). Разумеется должна быть предусмотрена возможность изменения плана помещения , либо в самой программе , либо как-то подгружаться из вне. т.е. конструктор включающий в себя стены , окна , двери.
- на плане нужно указывать расположение рабочих мест, оптимальное расположение шкафа, кабелей.
- должна подсчитывать кол-во затраченного кабеля.
было бы не плохо если бы она умела сама расставлять рабочие места в зависимости от расположения окон, дверей.. так как это предусмотрено стандартами по отношению к кабинетам информатики в школах.
ну что ещё вроде всё. Программка не сложная , просто моих знаний в Delphi на её написание не достаточно.
Рабочее окно должно выглядеть примерно так http://www.tls-group.ru/uslugi_service/pic/CX3.JPG . http://www.lindex.ru/catalog/csoft/i/PlanFragment.jpg
Если есть готовые похожие проекты , готов рассмотреть.
Для связи пишите лучше в аську.
ICQ 645539.
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