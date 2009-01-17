Требуется создание калькулятора для страхового брокера. Есть калькуляторы различных страховых компаний - большинство сделаны на exel, некоторые в своих каких-то форматах. Сотруднику приходится открывать каждый калькулятор и вводить туда одни и те же данные практически, и записывать каждый результат. Нужно чтобы было типа одной панели ввода, после чего эти данные подставляются в эти калькуляторы и результат из каждого калькулятора показывается сразу по всем калькуляторам в одном месте.

Для примера прикладываю один из таких калькуляторов.

Еще они каждый месяц обновляются, наверное надо чтобы можно было в какой-то папке они были и на место старого можно было новый туда записывать.

Цену работы не могу пока сказать - высылайте Ваши предложения. Калькуляторов около 15. Так же наверное еще будет требоваться ежемесячное обслуживание этой системы.

Оплата по изготовлению и демонстрации рабочего продукта.