Создать страницу/скрипт для работы с базой данных

Здравствуйте.

Требуется написать вебстраничку (скрипт) с фильтром (маской для поиска), результатом работы которого был бы выбор и представление в виде html определённых данных из удалённой БД.

Вебстраничка должна обращаться к базе данных и передавать параметры поиска в урл отправленном методом ГЕТ.

Пример: ...script.php?km_min=1000&km_max=20000&ez_min=2001&ez_max=2005

при этом должны выводится строки из таблицы в которых поля EZ от 2001 до 2005, и поля KM от 1000 до 20000

Просьба не писать приватные сообщения, а оставлять здесь Ваши предложения с конкретными вопросами, если я объяснил задачу не совсем понятно.

Зарание благодарю.