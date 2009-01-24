Создать страницу/скрипт для работы с базой данных

Прикладное ПОЗавершен19 заявок565 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется написать вебстраничку (скрипт) с фильтром (маской для поиска), результатом работы которого был бы выбор и представление в виде html определённых данных из удалённой БД.

Вебстраничка должна обращаться к базе данных и передавать параметры поиска в урл отправленном методом ГЕТ.

Пример: ...script.php?km_min=1000&km_max=20000&ez_min=2001&ez_max=2005

при этом должны выводится строки из таблицы в которых поля EZ от 2001 до 2005, и поля KM от 1000 до 20000

Просьба не писать приватные сообщения, а оставлять здесь Ваши предложения с конкретными вопросами, если я объяснил задачу не совсем понятно.

Зарание благодарю.

15 лет назад
romeoFFM
Роман 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$300
4 дня
Спасибо. Быстро, качественно, все пожелания исполнены, очень доволен, собираюсь обращаться снова.
Сотрудничество прошло хорошо. Спасибо за проект и рекомендую к сотрудничеству.
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