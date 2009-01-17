Разборка\сборка проекта на Flash

Исходные данные:

Имеется проект на Flash, созданый, судя по всему, с помощью Macromedia Projector.

Требуется:

- Разобрать проект на ресурсы (текст, графика), пригодные для последующей обработки (перевод на русский язык).

- Собрать из обработанных ресурсов (текста, графики и т.д.) новый работоспособный билд.

- Исправить ошибки, которые могут быть выявлены в результате тестирования.

Срок:

Разобрать проект на ресурсы требуется до 23 января.

Оплата:

Договорная.

Всем заинтересованным просьба писать на адрес [email protected] с темой "Обработка Flash" для получения ссылки на проект и дальнейшего обсуждения.