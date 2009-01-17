Сетевая программа на C++Builder

Здраствуйте! нужно написать программу на С++Builder (а точнее сам ее код) для сканирование локальной сети за указанным диапазоном IP адресов + должна быть возможность показывать подробную информацию об указанном ПК с указанным IP адресом + возможность сохранить информацию в txt файл + нужно несколько комментариев к коду программы. Как пример в приложении есть подобная программа. Бюджет на программу до 10 USD и времени 1-2 дня. Исполнителю позитивный отзыв. Если есть дополнительные вопросы пишите в личку или на мыло [email protected]

нашел в сети программу bopup scanner v2.1.2 (смотрите приложение - картинка)- нужен аналог, только на C++Builder. Не нужно меню вверху, картинок, колонки HTTP server, а вместо refresh и options - IP адрес какой нужно просканировать.