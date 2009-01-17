Мини-программа для курсора мышки

Нужна программа, которая будет делать следующие:

Сидит в трее, желательно к программе прикрепить любую иконку, чтобы визуально видеть и в случае ее отключить.

При нажатии комбинации клавиш курсор мышки перемешается в левый угол экрана независимо, где курсор мышки до этого находился.

Комбинацию можно менять в настройках программы, для примера возьмем alt+f1.

Система: XP, Vista.

Вот в принципе и все.