Мини-программа для курсора мышки

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Нужна программа, которая будет делать следующие:

Сидит в трее, желательно к программе прикрепить любую иконку, чтобы визуально видеть и в случае ее отключить.

При нажатии комбинации клавиш курсор мышки перемешается в левый угол экрана независимо, где курсор мышки до этого находился.

Комбинацию можно менять в настройках программы, для примера возьмем alt+f1.

Система: XP, Vista.

Вот в принципе и все.

15 лет назад
Spacers
Андрей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
codingclub
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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