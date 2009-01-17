Тpeбуeтcя paзpaбoтaть интepпpитaтop

Нужна помощь в получением случайного числа в MQ4 советнике (Forex, MetaTrader платформа). Стандартные функции не подходят так, как там число генерируется по определенному алгоритму. Нужно, чтобы при необходимости получить случайное число, оно генерировалось полностью случайно, например из ...