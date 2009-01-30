Доработка базы данных

Нужна программа, которая будет делать следующие: Сидит в трее, желательно к программе прикрепить любую иконку, чтобы визуально видеть и в случае ее отключить. При нажатии комбинации клавиш курсор мышки перемешается в левый угол экрана независимо, где курсор ...