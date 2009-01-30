Доработка базы данных

Исходные данные: Имеется проект на Flash, созданый, судя по всему, с помощью Macromedia Projector. Требуется: - Разобрать проект на ресурсы (текст, графика), пригодные для последующей обработки (перевод на русский язык). - Собрать из обработанных ресурсов (текста, графики и ...
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База на Дельфи под Фокспро. Нужно добавить несколько полей в форму и оргпнизовать поиск по этим полям.
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