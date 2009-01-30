Доработка базы данных

Прикладное ПОЗавершен16 заявок496 просмотров
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База на Дельфи под Фокспро. Нужно добавить несколько полей в форму и оргпнизовать поиск по этим полям.

15 лет назад
606448
Россия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
knyazUA
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Александр очень позитивный человек! Работает быстро, не канючится если появляются непредвиденные трудности. Доработал чужой код быстро и за приемлемые деньги. Готовлю новое ТЗ для него же. Очень рекомендую.
Всё гут.
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