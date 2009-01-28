Обработка для 1С для экспорта прайс-листа в CSV

Прикладное ПОЗавершен8 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу определиться со стоимостью такого решения:

Есть 1С: Предприятие 7.7 из которого надо периодически (раз в день) экспортировать прайс-лист в файл формата CSV.

15 лет назад
akeen
С. А. 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
1 день
Владимир качественно и оперативно справился с работой. Учел все необходимые доработки и оставил положительное впечатление.
Хорошая постановка задачи. От сотрудничества только позитивные эмоции.
  • Похожие заказы

  • Программа на Delphi "Проектирование СКС"

    $100

    По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа обмена данными 1C с Mysql

    Необходимо написать bridge между 1C и PHP/МYsql системой, который будет выгружать каталог товаров и накладные в интернет магазин , и из интернет магазина загружать заказы и создавать документы в 1C. Исполнителю будет предоставлена либо версия ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разборка\сборка проекта на Flash

    Исходные данные: Имеется проект на Flash, созданый, судя по всему, с помощью Macromedia Projector. Требуется: - Разобрать проект на ресурсы (текст, графика), пригодные для последующей обработки (перевод на русский язык). - Собрать из обработанных ресурсов (текста, графики и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сетевая программа на C++Builder

    Здраствуйте! нужно написать программу на С++Builder (а точнее сам ее код) для сканирование локальной сети за указанным диапазоном IP адресов + должна быть возможность показывать подробную информацию об указанном ПК с указанным IP адресом + ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мини-программа для курсора мышки

    Нужна программа, которая будет делать следующие: Сидит в трее, желательно к программе прикрепить любую иконку, чтобы визуально видеть и в случае ее отключить. При нажатии комбинации клавиш курсор мышки перемешается в левый угол экрана независимо, где курсор ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тpeбуeтcя paзpaбoтaть интepпpитaтop

    $1000

    Тpeбуeтcя paзpaбoтaть интepпpитaтop для coздaния coбcтвeнныx функций. Язык peaлизaции C#. Пo cути, интeрпpитaтop должен делать простейшие мaтeмaтичecкиe oпepaции: +-*/. Выражение может содержать набор функций, которые пользователь сможет реализовать самостоятельно и подключить для использования ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется создание калькулятора

    Требуется создание калькулятора для страхового брокера. Есть калькуляторы различных страховых компаний - большинство сделаны на exel, некоторые в своих каких-то форматах. Сотруднику приходится открывать каждый калькулятор и вводить туда одни и те же данные практически, ...

    Прикладное ПО32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка EDI приложения.

    $10000

    Разрабатывается дополнительный функционал к EDI транслятору. Обращаться только если есть опыт работы с EDI документами (желательно стандарт Х12) Желательно .NET платформа, можно Java.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать страницу/скрипт для работы с базой данных

    Здравствуйте. Требуется написать вебстраничку (скрипт) с фильтром (маской для поиска), результатом работы которого был бы выбор и представление в виде html определённых данных из удалённой БД. Вебстраничка должна обращаться к базе данных и передавать параметры поиска ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад