Экспорт из Access в XML и обратно

Необходимо написать модуль на Delphi с использванием ADO для экспорта структуры БД, структуры таблиц и данные в XML. Затем используя этот XML произвести импорт обратно в БД с сохранением всей структуры, взаимосвзяей и данных(может понадобиться дополнять или изменять уже существующуюю БД на основе ранее сгенерированного XML)

Очень срочно... сроки от 1 до 3 дней! В приложении ТЗ, сорри, что в галимом качестве, но вроде читабельно((