Мессенджер К-С организации с БД пользователей

По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим достаточно простой мессенджер, желательнее веб.
Что нужно?
- один администратор, много пользователей, администратор отсылает пользователям сообщения;
- добавление пользователей в базу, выделение логина и пароля (очень хорошо если б пользовательскому аккаунту устанавливался срок действия);
- высокая скорость работы;
Что не желательно?
- чат между пользователями;
- чтобы пользователи видели сообщения друг друга (можно вообще без возможности ответа пользователем, главное, что бы администратор мог группе отсылать уведомления);
- сложностей, всё должно быть предельно простым, не надо никаких посылок файлов и т.п.
Разработок с нуля не нужно - могу сделать сам. Нужен готовый отлаженный сервис.
Пример http://webim.ru/
- в нём не хватает возможности добавления пользователей в базу, которые могут получать сообщения.
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