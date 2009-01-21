Мессенджер К-С организации с БД пользователей

Необходим достаточно простой мессенджер, желательнее веб.

Что нужно?

- один администратор, много пользователей, администратор отсылает пользователям сообщения;

- добавление пользователей в базу, выделение логина и пароля (очень хорошо если б пользовательскому аккаунту устанавливался срок действия);

- высокая скорость работы;

Что не желательно?

- чат между пользователями;

- чтобы пользователи видели сообщения друг друга (можно вообще без возможности ответа пользователем, главное, что бы администратор мог группе отсылать уведомления);

- сложностей, всё должно быть предельно простым, не надо никаких посылок файлов и т.п.

Разработок с нуля не нужно - могу сделать сам. Нужен готовый отлаженный сервис.

Пример http://webim.ru/

- в нём не хватает возможности добавления пользователей в базу, которые могут получать сообщения.