Модератор фотографий на крупный сайт

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Завершен8 заявок761 просмотр

Требуется ответственный человек для работы на крупном сайте, для модерации пользовательских фотографий. Оплата 320р за 4000 фото ( 2 часа работы). Оплата раз в неделю.

Количество заработка зависит только от Вас, работы много!

13 лет назад
lanochka_80
Светлана 
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

mylanna
Анна 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Ответственная девушка! С Анной легко и приятно работать. Рекомендую!
Igor11
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$1
1 день
Игорь ответственный исполнитель. Приступил к работе сразу, выполнил вовремя и качественно, чем очень помог проекту. Рекомендую!!!
Отличный работодатель, рекомендую.

Заявки фрилансеров

mylanna
Анна 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
Igor11
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
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