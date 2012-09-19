Модератор на форум

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Закрыт4 заявки422 просмотра

На форум о Бодибилдинге (http://bodybulding.ru/forum/) требуется модератор.

Модерация тем, сообщений. Поддерживание общения.

Приветтвуются модераторы занимающиеся спортом, бодибилдингом, владеющие информацией.

Оплата ежемесячно. Постоянно.

Предлагайте ваши расценки.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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