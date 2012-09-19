1) Объявляется набор на вакантные должности: a) менеджеры отдела кадров 2) Обязанности: a) поиск персонала используя мультимедийные инструменты в интернете b) переговоры с потенциальными сотрудниками используя возможные каналы общения ...
Модератор на форум
На форум о Бодибилдинге (http://bodybulding.ru/forum/) требуется модератор.
Модерация тем, сообщений. Поддерживание общения.
Приветтвуются модераторы занимающиеся спортом, бодибилдингом, владеющие информацией.
Оплата ежемесячно. Постоянно.
Предлагайте ваши расценки.
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