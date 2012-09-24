Сотрудник в службу поддержки

Здравствуйте, дорогой фрилансер.

Новому интернет - магазину: По продаже смартфонов и планшетов.

Требуется оператор который будет принимать заказы, общаться с пользователями в чате и перенаправлять их на чат (телефон, почту) владельца.

Оставляйте вашу цену в ЛС.

Магазин еще молодой зарплата будет расти с ростом магазина.