Требуется создать шаблон для Joomla 1.5

Нужно подправить ЧПУ в DLE 7.5 когда добовляю новости то они стоновятся одного вида ссылаютс на одну и ту же дату, тут какае то ошибка.. сейчас так /index.php?newsid=110624 а надо 2008/04/02/имя новости.html самая дешевая цена победит