Требуется создать шаблон для Joomla 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок181 просмотр
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Требуется создать шаблон для Joomla 1.5

Исходники в виде PSD, либо в виде сделанного шаблона для DJem

Часть сайта уже наполнена, но категорически не устраивает движок.

Посмотреть, что есть можно тут http://www.crosunit.ru/index33.htm

Ваши предложения по цене и срокам.

Joomla
15 лет назад
Rastler
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад