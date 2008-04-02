Написать CMS работающую с joomla компонентами

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать простую модульную цмс систему с 0 с базовый функционалом - текстовые страницы , логин , пользователи ,управление меню и языками

Важно к ней необходимо адаптировать пару самописных Joomla компонентов с минимальными трудозатратами.

Рассмотрю вариант покупки девелоперс лицензии если сможете подключить наши компоненты / модули с joomla.

Joomla
15 лет назад
promo
LTD 
41 годЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-5)