Нужно подправить ЧПУ в DLE 7.5

когда добовляю новости то они стоновятся одного вида ссылаютс на одну и ту же дату, тут какае то ошибка..

сейчас так /index.php?newsid=110624 а надо 2008/04/02/имя новости.html

самая дешевая цена победит