Нужно подправить ЧПУ в DLE 7.5

$50
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок187 просмотров
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Нужно подправить ЧПУ в DLE 7.5

когда добовляю новости то они стоновятся одного вида ссылаютс на одну и ту же дату, тут какае то ошибка..

сейчас так /index.php?newsid=110624 а надо 2008/04/02/имя новости.html

самая дешевая цена победит

15 лет назад
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)