Шаблоны для OpenCMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать несколько шаблонов для OpenCMS. Страницы уже сверстаны, так что с версткой возится много не надо.

В приват не писать. Все предложения оставляйте тут.

15 лет назад
exeron
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Внедрить сверстанный дизайн в WordPress

    Есть проект www.srebenkom.ru. WP 2.7 Что нужно: 1. внедрить доработанный дизайн в wordpress 2. каждый блок можно было с помощью виджетов из админки поправить. 1. Заголовок. Здесь что-то поставим. Например, список рубрик. 2. Меню №2. Здесь пусть будет поиск. 3. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать CMS работающую с joomla компонентами

    Необходимо написать простую модульную цмс систему с 0 с базовый функционалом - текстовые страницы , логин , пользователи ,управление меню и языками Важно к ней необходимо адаптировать пару самописных Joomla компонентов с минимальными трудозатратами. Рассмотрю ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно подправить ЧПУ в DLE 7.5

    $50

    Нужно подправить ЧПУ в DLE 7.5 когда добовляю новости то они стоновятся одного вида ссылаютс на одну и ту же дату, тут какае то ошибка.. сейчас так /index.php?newsid=110624 а надо 2008/04/02/имя новости.html самая дешевая цена победит

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Правка шаблона IPB форума, вывод последних тем

    Изменить главный шаблон форума IPB 2.3.6 следующим образом: 1) Добавить слева столбец, в котором будут отображаться заголовки последних N тем заданных форумов IDS. [N-настраиваемо] Вид отображения: - дата и время [если дата сегодняшняя, вместо даты отображается слово "сегодня", ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Движок соц. сети + дизайн

    Требуется написать движок соц. сети, можно с нуля, можно на основе существующих. главное требование - быстрота работы, экономичность, масшабируемость, гибкость в кастомизации, модульная структура и конечно безопасность. знание ajax - преимущество, готов на долгое сотрудничество. ...

    Системы управления (CMS)21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подключить CMS к статичному сайту

    Есть сайт: www.velebit.ru Нужно подключить к нему какую-нить простенькую админку (можно из бесплатных типа drupal или joomla) чтобы иметь возможность редактировать наполнение разделов + возможность выводить в блоке "новые предложения" 2-3 фотоблока последних объектов. (сам блок можно ...

    Системы управления (CMS)29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад