Предложить и установить блог

Уважаемый исполнитель, прочитай ВНИМАТЕЛЬНО(!), прежде чем нажать Ctrl+v

Почему?

да, потому что

на предложения типа: "сделаю", "легко", "стучитесь", "обращайтесь", "готов работать", и подобные выкрики с места, ответа все-равно не будет.

Поэтому не засоряйте эфир. Пожалуйста

ТРЕБУЕТСЯ:

Предложить к установке на сайт многопользовательский блог (обязательно Open Source), с функционалом подобно этому: http://www.dkvartal.ru/blogs с такой же системой регистрации.

И, впоследствии, установить его.

Требования к исполнителю:

Вы уже устанавливали этот движок и разбираетесь в его тонкостях.

в заявке писать ориентировочную стоимоть и сроки, чтобы смог поставить Вас в исполнители.