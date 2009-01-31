Задача по cms MODx

Необходимо реализовать следующее:

есть странца-родитель - страницы-потомки, к каждой странице-потомку прикреплен рисунок + цифра. Соответственно, на странице-родителе необходимо вывести превью (короткий анализ) всех его потомков+передать картинку+передать цифру (картинка и цифра должны отображаться в превью). желательно, чтобы при создании страницы-потомка, можно было оделить основной текст от текста, который будет отображен в превью.

Очень подозреваю, что уже есть готовые решения!