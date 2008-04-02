Доработка сайта на Неткат

Добрый день. Сайт obnovis.ru сделан на неткате, он давно сделан, но взяться за него я решил только сейчас

. Нам нужен человек, который будет осуществлять техническую поддержку сайта на постоянной основе.

Требования: отличное знание системы, адекватные цены, наличие в онлайне и коммуникабельность.

Для знакомства предлагаю следующее ТЗ.

Внизу есть ссылка: Все статьи, при переходе по ней хотелось бы видеть стандартный список всех статей с переключалкой в низу.

Также есть Облако тегов справа. На данный момент по моей оценке (а я неткат вижу во второй раз) он как то криво подключен.

Потом нужно будет подключать блоги, сообщества и т.п. но для начала вот с этими двумя пунктами хотелось бы разобраться.

С вас срок, примеры работ и цена.