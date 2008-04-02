Доработка сайта на Неткат

Уважаемый исполнитель, прочитай ВНИМАТЕЛЬНО(!), прежде чем нажать Ctrl+v Почему? да, потому что на предложения типа: "сделаю", "легко", "стучитесь", "обращайтесь", "готов работать", и подобные выкрики с места, ответа все-равно не будет. Поэтому не засоряйте эфир. Пожалуйста ТРЕБУЕТСЯ: Предложить к установке на ...
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Добрый день. Сайт obnovis.ru сделан на неткате, он давно сделан, но взяться за него я решил только сейчас
. Нам нужен человек, который будет осуществлять техническую поддержку сайта на постоянной основе.
Требования: отличное знание системы, адекватные цены, наличие в онлайне и коммуникабельность.
Для знакомства предлагаю следующее ТЗ.
Внизу есть ссылка: Все статьи, при переходе по ней хотелось бы видеть стандартный список всех статей с переключалкой в низу.
Также есть Облако тегов справа. На данный момент по моей оценке (а я неткат вижу во второй раз) он как то криво подключен.
Потом нужно будет подключать блоги, сообщества и т.п. но для начала вот с этими двумя пунктами хотелось бы разобраться.
С вас срок, примеры работ и цена.
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