Доработка сайта на Неткат

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки141 просмотр
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Добрый день. Сайт obnovis.ru сделан на неткате, он давно сделан, но взяться за него я решил только сейчас

. Нам нужен человек, который будет осуществлять техническую поддержку сайта на постоянной основе.

Требования: отличное знание системы, адекватные цены, наличие в онлайне и коммуникабельность.

Для знакомства предлагаю следующее ТЗ.

Внизу есть ссылка: Все статьи, при переходе по ней хотелось бы видеть стандартный список всех статей с переключалкой в низу.

Также есть Облако тегов справа. На данный момент по моей оценке (а я неткат вижу во второй раз) он как то криво подключен.

Потом нужно будет подключать блоги, сообщества и т.п. но для начала вот с этими двумя пунктами хотелось бы разобраться.

С вас срок, примеры работ и цена.

15 лет назад
gcb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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