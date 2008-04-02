Прикрутить к сайту партнерку

Есть сайт продающий миниигры. сайт на вордпрессе.

Надо на поддомен установить партнерку по продаже дисков и сделать так чтобы на главном сайте был модуль, показывающий что есть еще и диски для продажи и можно было настраивать вывод информации из каталога дисков (менять категории, описания, добавлять свой текст)

У партнерки по продаже дисков уже есть свои скрипты магазина.

Прошу обращаться людей с репутацией и опытом.

Подробнее о проекте после выбора исполнителя.