Интеграция DLE 7.5 и IPB 2.3.6

Необходимо осуществить интеграцию CMS DLE 7.5 и выше с форумом Invision Power Board 2.3.6.

В настоящий момент существует масса фришных интеграций для предыдущих версий DLE и IPB, так что, возможно, будет достаточно «довести до ума» уже существующую. Основные возможности интеграции:

-Форум находиться на поддомене сайта, работающего на DLE

-Базы форума и сайта могут различаться

-Префиксы таблиц тоже могут быть как разными, так и одинаковыми

-Двухсторонняя регистрация

-Общая авторизация

-Общий профиль

-Восстановление пароля в любом скрипте

-При редактировании/удалении/добавлении пользователей в админке DLE изменения происходят и на форуме, вплоть до изменения логина

-На сайте также может быть установлен блоки: "Последние сообщения с форума", «Последние темы форума»

От Вас жду предложений по срокам и цене. Если у Вас в портфолио нет примеров работ выполненных на DLE – скидывайте ссылку или описание того, что вами уже было сделанно.