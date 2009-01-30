Нужно перевести html-сайт на DLE

$80
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок224 просмотра
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Добрый день.

Нужна помощь порядочного, ответственного человека, отлично знающего DLE и разбирающегося в тонкостях его работы.

Помощь требуется пока единовременная, но на основе этой работы возможно долгосрочное сотрудничество, поскольку периодически необходимы производить работы на других сайтах, связанные с DLE (как-то: перевод сайта, натяжка дизайна, верстка шаблонов для DLE и т.д. и т.п.).

Задача:

Необходимо перевести сайт на DLE с сохранением дизайна, всего контента (статей, новостей) и самое главное урлов, поскольку на страницы сайта идет множество ссылок с других сайтов. А посетителей терять не хочется.

В настоящее время сайт представляет собой обычные html-файлы, около 300 страниц.

Требования к специалисту:

- отличное знание DLE;

- опыт;

- наличие положительных отзывов;

- портфолио;

- порядочность, ответственность.

Жду ваших предложений.

HTML
15 лет назад
seomaxim
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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