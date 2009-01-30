Нужно перевести html-сайт на DLE

Сейчас есть сайт на котором принимаются заказы на запчасти через форму как здесь http://www.south-n-auto.com/index.php?option=com_rsform&formId=2&Itemid=99999 Вся последующая переписка ведется через email, что довольно неудобно. Надо переделать RSTickets для Joomla 1.5 принимать заказы. Надо переделать форму отправки для 10 позиций. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужна помощь порядочного, ответственного человека, отлично знающего DLE и разбирающегося в тонкостях его работы.
Помощь требуется пока единовременная, но на основе этой работы возможно долгосрочное сотрудничество, поскольку периодически необходимы производить работы на других сайтах, связанные с DLE (как-то: перевод сайта, натяжка дизайна, верстка шаблонов для DLE и т.д. и т.п.).
Задача:
Необходимо перевести сайт на DLE с сохранением дизайна, всего контента (статей, новостей) и самое главное урлов, поскольку на страницы сайта идет множество ссылок с других сайтов. А посетителей терять не хочется.
В настоящее время сайт представляет собой обычные html-файлы, около 300 страниц.
Требования к специалисту:
- отличное знание DLE;
- опыт;
- наличие положительных отзывов;
- портфолио;
- порядочность, ответственность.
Жду ваших предложений.
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