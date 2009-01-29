Переделать RSTicket! для Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка159 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас есть сайт на котором принимаются заказы на запчасти через форму как здесь http://www.south-n-auto.com/index.php?option=com_rsform&formId=2&Itemid=99999

Вся последующая переписка ведется через email, что довольно неудобно.

Надо переделать RSTickets для Joomla 1.5 принимать заказы.

Надо переделать форму отправки для 10 позиций. Как вариант сделать форму на 3-5 позиций и возможность добавления полей при необходимости заказать больше позиций (AJAX)

Форма должна выполнять подсчеты как в примере, либо налету, либо кнопка recalculate, выполнять подсчеты даже если кнопка recalculate не была нажата, а сразу была нажата кнопка Submit.

Включить все позиции заказа в форме таблицы в шаблон email отправляемый клиенту и админу при печати должен уместиться на один лист в горизонтальной ориентации.

Переделать как отображается тикет для клиента и админа на сайте - включить таблицу со всеми позициями.

На странице после отправки заказа предложить три варианта оплаты: Paypal, Google, оплатить позже. Настроить RSTickets чтобы передавал необходимую информацию о номере заказа и сумме этим платежным системам. Опционально, изменять статус заказа на "оплачено" (Paypal IPN?)

Нужно будет предоставить лог всех изменений для возможности самостоятельной установки на сайт.

Joomla
15 лет назад
netager
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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