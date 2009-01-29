Переделать RSTicket! для Joomla

Сейчас есть сайт на котором принимаются заказы на запчасти через форму как здесь http://www.south-n-auto.com/index.php?option=com_rsform&formId=2&Itemid=99999

Вся последующая переписка ведется через email, что довольно неудобно.

Надо переделать RSTickets для Joomla 1.5 принимать заказы.

Надо переделать форму отправки для 10 позиций. Как вариант сделать форму на 3-5 позиций и возможность добавления полей при необходимости заказать больше позиций (AJAX)

Форма должна выполнять подсчеты как в примере, либо налету, либо кнопка recalculate, выполнять подсчеты даже если кнопка recalculate не была нажата, а сразу была нажата кнопка Submit.

Включить все позиции заказа в форме таблицы в шаблон email отправляемый клиенту и админу при печати должен уместиться на один лист в горизонтальной ориентации.

Переделать как отображается тикет для клиента и админа на сайте - включить таблицу со всеми позициями.

На странице после отправки заказа предложить три варианта оплаты: Paypal, Google, оплатить позже. Настроить RSTickets чтобы передавал необходимую информацию о номере заказа и сумме этим платежным системам. Опционально, изменять статус заказа на "оплачено" (Paypal IPN?)

Нужно будет предоставить лог всех изменений для возможности самостоятельной установки на сайт.