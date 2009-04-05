WordPress: настройка, доработка, изменение шаблонa

Требуется изменить готовый шаблон (тему) WordPress: добавить дополнительные меню навигации (выпадающее меню, желательно css), виджеты с баннерами + систему управления баннерами с возможностью ротации (если нет готового модуля под WordPress - написать или переделать от другой cms - так чтобы модуль активировался и деактивировался стандартными средствами WordPress, впрочем это относится и к остальным модулям), виджеты с кодами систем XAP.ru, SAPE.ru, Яндекс.директ, Google AdSense, и ещё пара тройка изменений. Вообщем тонкая заточка. Основной момент - минимум правок в коде самого WordPress, на все изменения - подробная справка - что, где, как, менялось на случай переустановки.

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