Простая в установке, по принципу Santafox. Наличие: -SEO -обратная связь -новости -блоги -гостевая книга -форум -каталог -блог -FAQ -Редактор страниц
WordPress: настройка, доработка, изменение шаблонa
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изменить готовый шаблон (тему) WordPress: добавить дополнительные меню навигации (выпадающее меню, желательно css), виджеты с баннерами + систему управления баннерами с возможностью ротации (если нет готового модуля под WordPress - написать или переделать от другой cms - так чтобы модуль активировался и деактивировался стандартными средствами WordPress, впрочем это относится и к остальным модулям), виджеты с кодами систем XAP.ru, SAPE.ru, Яндекс.директ, Google AdSense, и ещё пара тройка изменений. Вообщем тонкая заточка. Основной момент - минимум правок в коде самого WordPress, на все изменения - подробная справка - что, где, как, менялось на случай переустановки.
Сообщения в личку без добавления предложения в проект - игнорируются. Предложения без цены - игнорируются.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
1С-Битрикс СтандартСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
На сайте будут отображены все клиники Украины. Требуется настроить движок Joomla (без наполнения) и прикрутить карту Google. Просьба указать сроки и стоимость. Оплата по результату.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо осуществить интеграцию CMS DLE 7.5 и выше с форумом Invision Power Board 2.3.6. В настоящий момент существует масса фришных интеграций для предыдущих версий DLE и IPB, так что, возможно, будет достаточно «довести до ума» уже ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $80
Добрый день. Нужна помощь порядочного, ответственного человека, отлично знающего DLE и разбирающегося в тонкостях его работы. Помощь требуется пока единовременная, но на основе этой работы возможно долгосрочное сотрудничество, поскольку периодически необходимы производить работы на других сайтах, связанные ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Сейчас есть сайт на котором принимаются заказы на запчасти через форму как здесь http://www.south-n-auto.com/index.php?option=com_rsform&formId=2&Itemid=99999 Вся последующая переписка ведется через email, что довольно неудобно. Надо переделать RSTickets для Joomla 1.5 принимать заказы. Надо переделать форму отправки для 10 позиций. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Предложите CMS для небольшой соц. сети. Подробности можно обсудить при личной переписке. [email protected]Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется упорядочить главную страницу - настроить вывод новых блогов, рейтинг блогов, сделать рекламные места, натянуть дизайн и сопровождение WordPress 2.7 MU Связь по аське 167060392Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Дизайн в PSD, настроить, повесить, загрузитьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть дизайн в PSD, необходимо нарезать, настроить на базе joomla. Плюс к этому прикрутить форум к жумле http://www.onestopjoomla.com/component/option,com_remository/Itemid,47/func,fileinfo/id,266/Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт15 лет назад