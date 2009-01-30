Нужна CMS

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок200 просмотров
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Простая в установке, по принципу Santafox.

Наличие:

-SEO

-обратная связь

-новости

-блоги

-гостевая книга

-форум

-каталог

-блог

-FAQ

-Редактор страниц

15 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад