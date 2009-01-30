Сейчас есть сайт на котором принимаются заказы на запчасти через форму как здесь http://www.south-n-auto.com/index.php?option=com_rsform&formId=2&Itemid=99999 Вся последующая переписка ведется через email, что довольно неудобно. Надо переделать RSTickets для Joomla 1.5 принимать заказы. Надо переделать форму отправки для 10 позиций. ...