Написать компонент для Joomla

Требуется сделать компонент выбора продукта, т.е. несколько экранов с вопросами, с кое-какой логикой, несколько вопросов, потом за несколько шагов предложение "вам подойдет вот такой вот наш продукт в таком-то количестве", с возможностью напечатания инвойса (счета).

Указывайте, пожалуйста, свой опыт в создании компонент для джумлы.

Более подробное техзадание (извините, на английском) будет предложено подходящим кандидатам.