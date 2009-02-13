Готовый Html >>> внедрить в Hostcms

Вот макеты они уже сверстаны в html

1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/04/68a0953d01a56200d60fe2f87f4d81b1.jpg

2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/04/c52974d1ab2f010f1ff583c4ef839c02.jpg

От Вас:

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Предпочтение отдам человеку который нацелен не на 1 заказ и не на то чтобы срубить побольше денег а на посоянные заказы на HostCms.

Заранее Всем Спасибо!