Требуется изменить готовый шаблон (тему) WordPress: добавить дополнительные меню навигации (выпадающее меню, желательно css), виджеты с баннерами + систему управления баннерами с возможностью ротации (если нет готового модуля под WordPress - написать или переделать от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовый Html >>> внедрить в Hostcms
Вот макеты они уже сверстаны в html
1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/04/68a0953d01a56200d60fe2f87f4d81b1.jpg
2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/04/c52974d1ab2f010f1ff583c4ef839c02.jpg
От Вас:
- сроки - цены
- контакты
А также
- рекомендации
- примеры работ
Предпочтение отдам человеку который нацелен не на 1 заказ и не на то чтобы срубить побольше денег а на посоянные заказы на HostCms.
Заранее Всем Спасибо!
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