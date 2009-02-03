Интернет-магазин, Joomla (или на ваш выбор)

$150
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки178 просмотров
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Здравствуйте.

Есть задача "натянуть" верстку на Joomla (или предлагайте альтернативу) - интернет-магазин игрушек.

Есть дизайн, верстка и верстальщик в помощь на постоянной связи.

Есть минус - срок "позавчера"' (начинать нужно прямо сейчас)

Предложения прошу оставлять только в проекте - в лс/icq/email проигнорирую.

Оплата по СБС предпочтительна.

Joomla
15 лет назад
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
26 отзывов(-1)
15 лет назад
$150
1 день