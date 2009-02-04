Переработка сайта, перенос на Wordpress

Нужна помощь с иcправления ошибки в редакторе FCK Editor. Сам FCK editor скачан с сайта, одна из новых версий 2,63. При установке, все работает, кроме, окошка добавить фото, добавить ссылку, и тому подобные вещи. Все время выскакивает, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести сайт http://surepassinstructortraining.com/ с joomla на wordpress.
Изменить дизайн, сделать сайт более понятным, простым и удобным.
Срок - 1 месяц.
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