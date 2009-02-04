Работа для joomla-профи

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки159 просмотров
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У меня есть несколько проектов. Традиционно я делаю их на джумле.

Очень важный и срочный проект:

http://z93891.infobox.ru/ после сдачи одним "хорошим" фрилансером, половина функций не работает. нужно исправлять.

кто сделает этот проект, получит все остальные проекты 100%.

http://narod.ru/disk/5415826000/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD.zip.html

В архиве штмл страницы. нужно сделать магазин. слышал про шоп-cms

http://narod.ru/disk/5394651000/%D0%AD%D0%BA%D0%BE.rar.html скриншоты сайта Эко Акустик. Нужно сверстать и cms. С каталогом.

Желательно из Питера.

Joomla
15 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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