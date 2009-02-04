Задание для специалиста IPB

У меня есть несколько проектов. Традиционно я делаю их на джумле. Очень важный и срочный проект: http://z93891.infobox.ru/ после сдачи одним "хорошим" фрилансером, половина функций не работает. нужно исправлять. кто сделает этот проект, получит все остальные проекты 100%. http://narod.ru/disk/5415826000/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD.zip.html ...