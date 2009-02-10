Joomla наполнение, установка хаков, модификация

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки240 просмотров
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Нужно убрать несколько глюков (такие как меню наезжают друг на друга, h1-h2 наезжают друг на друга).

Размещать материалы (вставлять картинки в текст с подписями, с обтеканием)

Модифицировать меню (что бы при нажатии раздвигалось, там кликабельное подменю).

Нужен человек для решения подобных вопросов в этом проекте. Пишите ЦЕНЫ в своём предложении.

Joomla
15 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Morefonts
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Всё отлично. Я доволен. Будем продолжать работать.
Отличный заказчик.Предоставил все необходимое для работы данные, четко сформулировал ТЗ, своевременно оплатил работу. Буду рад с Вами сотрудничать.
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