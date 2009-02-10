Joomla наполнение, установка хаков, модификация

Нужно убрать несколько глюков (такие как меню наезжают друг на друга, h1-h2 наезжают друг на друга).

Размещать материалы (вставлять картинки в текст с подписями, с обтеканием)

Модифицировать меню (что бы при нажатии раздвигалось, там кликабельное подменю).

Нужен человек для решения подобных вопросов в этом проекте. Пишите ЦЕНЫ в своём предложении.