Morefonts

Ярослав Пазий Morefonts

 
39 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Знания:

HTML / CCS

Windows

Протоколы передачи данных TCP/IP

Навыки:

Обработка изображений для размещения в Internet.

Администрирование CMS:

- Joomla

- DLE

- Contrexx

Администрирование форумных движков:

- vBulletin

- IPB

- SMF

Работа с базами данных MySQL, серверными приложениями Kerio MailServer, PHPMyadmin, Openfire, Parallels Plesk Control Panel, DirectAdmin

MySQLHTMLJoomlaDLEphpMyAdmin

  • Нужно сверстать уникальный шаблон для vBulletin

    $100

    Здравствуйте. Нужно сверстать уникальный шаблон для форумного движка vBulletin. Пример : http/www.demonoid.com Страницы должны быть полностью идентичны.Постбит профиля должен быть как тут: http://gfxstyles.com/forum/f18/vbadvanced-cmps-v3-series-template-changes-3916/#post28079, смотрим шаблон Green Black Кроссбраузерность включая Google Chrome. Копипаст стиля не прокатит ) PSD+Fonts ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Перевести пару строчек с анлийского на русский
Очень просто и быстро сработались.
Мария быстро и четко перевела требуемый текст. Огромное спасибо !
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