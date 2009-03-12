Всем доброго времени суток. Подскажите как исправить данный код или укажите ошибку : var gConf = { host: '', url: '/malli4/h.pl', }; Не хочет обрабатываться в ИЕ =( Прошу помощи
Знания:
HTML / CCS
Windows
Протоколы передачи данных TCP/IP
Навыки:
Обработка изображений для размещения в Internet.
Администрирование CMS:
- Joomla
- DLE
- Contrexx
Администрирование форумных движков:
- vBulletin
- IPB
- SMF
Работа с базами данных MySQL, серверными приложениями Kerio MailServer, PHPMyadmin, Openfire, Parallels Plesk Control Panel, DirectAdmin
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно сверстать уникальный шаблон для форумного движка vBulletin. Пример : http/www.demonoid.com Страницы должны быть полностью идентичны.Постбит профиля должен быть как тут: http://gfxstyles.com/forum/f18/vbadvanced-cmps-v3-series-template-changes-3916/#post28079, смотрим шаблон Green Black Кроссбраузерность включая Google Chrome. Копипаст стиля не прокатит ) PSD+Fonts ...HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
Перевести нужно вот такое сообщение: will see what can be done later today, tommrow and let you know. - - need to see how the one cat works, header and footer can be used from there to ...Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад