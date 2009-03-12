Здравствуйте. Нужно сверстать уникальный шаблон для форумного движка vBulletin. Пример : http/www.demonoid.com Страницы должны быть полностью идентичны.Постбит профиля должен быть как тут: http://gfxstyles.com/forum/f18/vbadvanced-cmps-v3-series-template-changes-3916/#post28079, смотрим шаблон Green Black Кроссбраузерность включая Google Chrome. Копипаст стиля не прокатит ) PSD+Fonts ...