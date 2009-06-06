Наполнение сайтов (на DLE)

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Завершен29 заявок354 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для наполнения сайтов (на DLE) нужны копи-пастеры. Работы много. Ничего сложного - скопировать/вставить. Оплата 2 рубля за 1 статью.

DLE
16 лет назад
vad007
Vad Andreev 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Morefonts
Ярослав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик быстро изложил всю суть задания и вовремя оплатил работу.

Заявки фрилансеров

Morefonts
Ярослав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад