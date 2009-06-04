Ежемесячное заполнение доски объявлений новыми объявлениями Объявления брать из интернета Добавлять на доску объявления в которых есть спрос Вот сайт http://kupislona.kz/ Объясняю какая работа. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО ...
Наполнение сайта интернет-магазина товаром
Необходимо выполнить такую работу:
есть интернет магазин на английском языке, описание товара, фото,
и есть интернет магазин на русском языке.
Необходимо брать фото и описание с англ. (описание переводить на русский) и ставить этот товар на русский интернет магазин.
Ассортимент простая электроника, описание типовое, легко переводимое.
Задание можно упростить - и брать описание с подобного магазина на русском языке.
Отбор будет тщательный - работа надолго.
Предпочтение например домохозяйкам с интернетом, и возможностью подолгу проводить время у компа.
*) очень важная сноска! (читать обязательно!)
много раз сталкивался с исполнителями, которые не обращают внимание на методы оплаты. я нахожусь за границей, и могу платить за работу ТОЛЬКО: Яндекс-деньги, WebMoney, MoneyMail, Moneybookers, RBK money, Z-payment, EasyPay. (или всё что есть в системе Roboxchange.ru )
потому что были несколько прецендентов, и приходилось изощряться при оплате очень сильно! (это касается Украины)
теперь отбор тщательный - пожалуйста оценивайте свои возможности реально.
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