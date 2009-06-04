Наполнение сайта интернет-магазина товаром

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка301 просмотр

Необходимо выполнить такую работу:

есть интернет магазин на английском языке, описание товара, фото,

и есть интернет магазин на русском языке.

Необходимо брать фото и описание с англ. (описание переводить на русский) и ставить этот товар на русский интернет магазин.

Ассортимент простая электроника, описание типовое, легко переводимое.

Задание можно упростить - и брать описание с подобного магазина на русском языке.

Отбор будет тщательный - работа надолго.

Предпочтение например домохозяйкам с интернетом, и возможностью подолгу проводить время у компа.

*) очень важная сноска! (читать обязательно!)

много раз сталкивался с исполнителями, которые не обращают внимание на методы оплаты. я нахожусь за границей, и могу платить за работу ТОЛЬКО: Яндекс-деньги, WebMoney, MoneyMail, Moneybookers, RBK money, Z-payment, EasyPay. (или всё что есть в системе Roboxchange.ru )

потому что были несколько прецендентов, и приходилось изощряться при оплате очень сильно! (это касается Украины)

теперь отбор тщательный - пожалуйста оценивайте свои возможности реально.

16 лет назад
m-china
Oleg Muraviev 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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