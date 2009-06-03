Добавление объявлений - работа для посредников!

Ежемесячное заполнение доски объявлений новыми объявлениями

Объявления брать из интернета

Добавлять на доску объявления в которых есть спрос

Вот сайт http://kupislona.kz/

Объясняю какая работа. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО

1)Ищите человека кому что то надо (на форуме, в аське, чате, где угодно, главное из Казахстана)

2)Ищите в интернете то, что ему надо (на досках объявлений, спец сайтах и т.д.)

3)ТО, что нашли для него опубликовываете тут http://kupislona.kz/.

4)Связываетесь с человеком и направляете на наш сайт, туда где вы разметили то, что он ищет

5)Переписку с человеком, что он вам сказал спасибо или зашел посмотреть, копируете в фал отчета, который предоставляете мне. Объявления, где человек, которому что то нужно вам не ответил, вы не вошли с ним в контакт не засчитываются. Ну в общем мне нужно удостовериться, что человек зашел на сайт и прочитал объявление, которое он искал.

оплата:

1-ВМЗ - 2 объявления

20wmz - 40 объявлений