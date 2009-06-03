Есть ресурс по автотематике. Необходимо размещение пресс релизов на разлияные сайты (для данного ресурса), везде, где только возможно (исключая откровенные сайты-свалки). Цена: 0.3 WMZ за размещение 1-го пресс релиза. ...
Добавление объявлений - работа для посредников!
Ежемесячное заполнение доски объявлений новыми объявлениями
Объявления брать из интернета
Добавлять на доску объявления в которых есть спрос
Вот сайт http://kupislona.kz/
Объясняю какая работа. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
1)Ищите человека кому что то надо (на форуме, в аське, чате, где угодно, главное из Казахстана)
2)Ищите в интернете то, что ему надо (на досках объявлений, спец сайтах и т.д.)
3)ТО, что нашли для него опубликовываете тут http://kupislona.kz/.
4)Связываетесь с человеком и направляете на наш сайт, туда где вы разметили то, что он ищет
5)Переписку с человеком, что он вам сказал спасибо или зашел посмотреть, копируете в фал отчета, который предоставляете мне. Объявления, где человек, которому что то нужно вам не ответил, вы не вошли с ним в контакт не засчитываются. Ну в общем мне нужно удостовериться, что человек зашел на сайт и прочитал объявление, которое он искал.
оплата:
1-ВМЗ - 2 объявления
20wmz - 40 объявлений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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