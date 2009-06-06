Наполнение форума строительного сайта

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Завершен9 заявок304 просмотра

Уважаемые фрилансеры.

Необходимо наполнить форум сайта строительной тематики. Посты нужны по теме и без флуда.

Пожалуйста пишите свои цены и предложения в ЛС.

Выберу несколько людей для сотрудничества.

Расчёт Webmoney

16 лет назад
vakuka
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Nonsons
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
7 дней
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$15
7 дней
Мария отлично справилась с заказом, очень ответственный и аккуратный исполнитель. Была 100% предоплата, Мария всё сделала точно и в срок. Сейчас продолжаю сотрудничество с ней.
Евгений – замечательный заказчик! Умеет четко и просто формулировать задание, в процессе работы всегда отвечает на возникающие вопросы. Работали по 100% предоплате, что характеризует его как честного и хорошего человека. Всем рекомендую!
sergey9207
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$20
8 дней
Работой полностью доволен, всё выполнено точно и в оговоренные сроки.
Приятный заказчик. Оплата точно в срок. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nonsons
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
sergey9207
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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