Есть готовый контент разложенный по папкам в соответствии со структурой сайта. Нужно перенести в движку сайта, т.е. опубликовать на созданном сайте. Работа не спешная, но занудная. Необходимо учитывать нюансы форматирования и выкладки фото, а так ...
Необходима рассылка
Необходимо рассылать в ручную письма с майла, 30-50 писем в день, рассылка с моего емейла. Почтовые адреса необходимо брать с сайтов в Интернете, определенной тематики. Содержание писем – предложение принять участие в партнерской программе. Спам запрещен. Работа где-то на месяц т.е необхдимо отпрамить 1500 писем.
В предложении пишите за сколько по деньгам и по срокам. можно предложения присылать на icq 356-697-995
Заявки фрилансеров
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