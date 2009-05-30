Необходима рассылка

Необходимо рассылать в ручную письма с майла, 30-50 писем в день, рассылка с моего емейла. Почтовые адреса необходимо брать с сайтов в Интернете, определенной тематики. Содержание писем – предложение принять участие в партнерской программе. Спам запрещен. Работа где-то на месяц т.е необхдимо отпрамить 1500 писем.

В предложении пишите за сколько по деньгам и по срокам. можно предложения присылать на icq 356-697-995