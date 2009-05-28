Ищется 2-3 специалиста по качественному SEO написанию статей! Тематика: компьютерные товары оргтехника . Нужны статьи по 2000 символов. Конкретные темы и пожелание будут объяснены в «личке». Оплата: 100 ...
Оживить сайт
Нужно немного оживить сайт
Необходимо оставлять комментарии к статьм и программам
Необходимо сделать 10 комментариев от одного пользователя и 10 от другого
от 250 символов сообщение
плачу по 5 центов за сообщение
Заявки фрилансеров
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