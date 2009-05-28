Оживить сайт

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Завершен3 заявки216 просмотров

Нужно немного оживить сайт

Необходимо оставлять комментарии к статьм и программам

Необходимо сделать 10 комментариев от одного пользователя и 10 от другого

от 250 символов сообщение

плачу по 5 центов за сообщение

16 лет назад
dudev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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