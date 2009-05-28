Добавление объявлений - работа для посредников!

Добавлять на доску объявления в которых есть спрос

Вот сайт http://kupislona.kz/

Объясняю какая работа. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО

1)Ищите человека кому что то надо

2)Ищите в интернете то, что ему надо

3)ТО, что нашли для него опубликовываете тут http://kupislona.kz/.

4)Связываетесь с человеком и направляете на наш сайт, туда где вы разметили то, что о ищет

5)Переписку с человеком, что он вам сказал спасибо или зашел посмотреть, копируете в фал отчета, который предоставляете мне. Объявления, где человек, которому что то нужно вам не ответил, вы не вошли с ним в контакт не засчитываются.

в общем для тех кто любит быть посредником