Требуется скачать некоторые раздачи с торрент трекера, собрать в архив и залить на хостинг. Возможно постоянное сотрудничество. Интересуют предложения, где цена за работу не будет включать плату за входящий/исходящий трафик. Сразу говорю, что многогиговых фильмов ...
Добавление объявлений - работа для посредников!
Добавлять на доску объявления в которых есть спрос
Вот сайт http://kupislona.kz/
Объясняю какая работа. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
1)Ищите человека кому что то надо
2)Ищите в интернете то, что ему надо
3)ТО, что нашли для него опубликовываете тут http://kupislona.kz/.
4)Связываетесь с человеком и направляете на наш сайт, туда где вы разметили то, что о ищет
5)Переписку с человеком, что он вам сказал спасибо или зашел посмотреть, копируете в фал отчета, который предоставляете мне. Объявления, где человек, которому что то нужно вам не ответил, вы не вошли с ним в контакт не засчитываются.
в общем для тех кто любит быть посредником
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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