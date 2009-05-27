Наполнение базы недвижимости.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок314 просмотров

Ищем ответсвенных, усердных сотрудников. Для наполнения базы недвижимоти сайта.

Задачи:

-Разбор по объектам информации от застройщика.

-Иногда перевод с английского через гугл переводчик и редактирование.

-Сбор фото

И внос всего этого дела на сайт.

Источники даем сами.

ICQ#: 404356099

16 лет назад
martagrin
Girl 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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