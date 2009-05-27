Нужна русскоязычная база чит-кодов к играм. Со своей стороны представляем базу игр – порядка 1000. Ищем человека, который знает, где искать информацию, разбирается в теме и умеет действоовать оперативно. Порядок работы: Вы ...
Наполнение базы недвижимости.
Ищем ответсвенных, усердных сотрудников. Для наполнения базы недвижимоти сайта.
Задачи:
-Разбор по объектам информации от застройщика.
-Иногда перевод с английского через гугл переводчик и редактирование.
-Сбор фото
И внос всего этого дела на сайт.
Источники даем сами.
ICQ#: 404356099
Заявки фрилансеров
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