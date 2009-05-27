Добавление новостей на сайты

Доброго времени суток.

Требуется человек (или несколько) на добавления новостей на сайты\блоги.

Новости копипаст + картинка

Обновлять раз в два дня по 2-3 новости.

Можете выбрать как одну тематику так и несколько сразу.

* 1) Изобретения, новые технологии и т.п.

* 2) новости Астрономия и Космоса. (Из навыков - Умения урезать\оптимизировать картинку под 100х100 к каждой новости)

* 3) Мобильные новости

Базовое знание html желательно.

К каждому посту надо 1-2 картинки.

Картинки загружаются через админку и вставляются одним кликом. Новости тоже через админку всё просто и интуитивно понятно.

В предложение пожалуйста указать цену за один пост. Напоминаю это копипаст :) Предложения без цены будут игнорироваться, экономьте пожалуйста моё и свое время.

Оплата помесячно.

Нужен серьёзный человек готовый качественно подбирать новости готовый работать на долгий срок.

Спасибо.