Копи паст Заполнить доску объявлений. Объявления я дам. http://kupislona.kz/ вот сайт Указывайте цену за одно объявление
Добавление новостей на сайты
Доброго времени суток.
Требуется человек (или несколько) на добавления новостей на сайты\блоги.
Новости копипаст + картинка
Обновлять раз в два дня по 2-3 новости.
Можете выбрать как одну тематику так и несколько сразу.
* 1) Изобретения, новые технологии и т.п.
* 2) новости Астрономия и Космоса. (Из навыков - Умения урезать\оптимизировать картинку под 100х100 к каждой новости)
* 3) Мобильные новости
Базовое знание html желательно.
К каждому посту надо 1-2 картинки.
Картинки загружаются через админку и вставляются одним кликом. Новости тоже через админку всё просто и интуитивно понятно.
В предложение пожалуйста указать цену за один пост. Напоминаю это копипаст :) Предложения без цены будут игнорироваться, экономьте пожалуйста моё и свое время.
Оплата помесячно.
Нужен серьёзный человек готовый качественно подбирать новости готовый работать на долгий срок.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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