Добавление новостей на сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок458 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется человек (или несколько) на добавления новостей на сайты\блоги.

Новости копипаст + картинка

Обновлять раз в два дня по 2-3 новости.

Можете выбрать как одну тематику так и несколько сразу.

* 1) Изобретения, новые технологии и т.п.

* 2) новости Астрономия и Космоса. (Из навыков - Умения урезать\оптимизировать картинку под 100х100 к каждой новости)

* 3) Мобильные новости

Базовое знание html желательно.

К каждому посту надо 1-2 картинки.

Картинки загружаются через админку и вставляются одним кликом. Новости тоже через админку всё просто и интуитивно понятно.

В предложение пожалуйста указать цену за один пост. Напоминаю это копипаст :) Предложения без цены будут игнорироваться, экономьте пожалуйста моё и свое время.

Оплата помесячно.

Нужен серьёзный человек готовый качественно подбирать новости готовый работать на долгий срок.

Спасибо.

HTML
16 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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