Наполнение сайта готовым контентом

Есть готовый контент разложенный по папкам в соответствии со структурой сайта. Нужно перенести в движку сайта, т.е. опубликовать на созданном сайте. Работа не спешная, но занудная. Необходимо учитывать нюансы форматирования и выкладки фото, а так же в типовых моментах вставлять необходимые html-теги, и возможно небольшое редактирование фоток (обрезка по размеру и объёму). CMS Joomla. Материала около сотни статей

Мне нужно от Вас для решения:

- портфолио

- цена

- срок

- координаты (e-mail, не аськаюсь , и желательно не писать в личку, редко смотрю и тел.моб. для быстрой связи)

Информацию сюда: dmitryich [a] gmail.com

П/С Возможна далее дополнительная работа после публикации статьи на сайт источник: размножение статьи и публикация её на различных сторонних ресурсах.