Наполнение сайта копипастом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок182 просмотра

Блог о недвижимости. Необходимо его наполнить копипастом с других сайтов тойже тематике. Объем 200 страниц, каждая не менее 4000 знаков. 200 руб. срок неделя

16 лет назад
yline01
Юрий 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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