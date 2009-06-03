Требуется контент менеджер на сайты по Counter Strike 1.6, Задача: постить новости на сайты по категориям. (ручками, при постинге менять заголовок по нужному мне принципу, или типа с рерайтом заголовков) ...
Нужен copy-paste
С одного сайта статьи скопировать на другой
Пишите свою стоимость за 100 статей. Я предлагаю 1$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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