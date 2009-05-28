Наполнение сайта по Counter Strike 1.6

Требуется контент менеджер на сайты по Counter Strike 1.6,

Задача: постить новости на сайты по категориям. (ручками, при постинге менять заголовок по нужному мне принципу, или типа с рерайтом заголовков)

Оплата: 1 новость =1рубль, 1 новость с перезаливкой файла на файлообменник, или мой хост : 1.7 р.

Новостей нужно окло 350..... 290 с перезаливкой файлов....

для связи ICQ: 3777-177