Информация о художниках, композиторах и т.д.

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Завершен23 заявки397 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно найти информацию, с описанием и картинками о известных художниках, поэтах, композиторах XIX и ранее

веков.

!!!Внимание: важное условие - 6 из отобранных известностей должны быть рождены в октябре, другие 6 в ноябре!!!

Например: Леонардо Да Винчи

Слева сверху на странице, портрет (желательно цветной), далее биография.

Далее на страничке должно быть одно из известных картин - это например: "Тайная вечеря" (картинка). Для композиторов на странице его портрет, биография и какая-нибудь информация о его великом произведении, либо просто список известных произведений.

Всего вместе с картинками информации должны быть не больше и не менее (+- пару строк), чем на 1 страничку, шрифтом Times New Roman размер 14.

Всего требуется 12 страниц информации.

Ищите список известных художников, поэтов, композиторов. Отбираете по 4 с каждого списка. Ищите биографию, потртер. Все очень просто.

16 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vseprodam
Виктор 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$8
1 день
Отлично справился с заданием быстрее, чем полагалось за 4 часа. Никаких лишних вопросов не было, человек предпочитает работать, а не молоть языком. Спасибо за плодотворную работу, если еще что-то будет обязательно обращусь.
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vseprodam
Виктор 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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