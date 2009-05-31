Информация о художниках, композиторах и т.д.

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно найти информацию, с описанием и картинками о известных художниках, поэтах, композиторах XIX и ранее

веков.

!!!Внимание: важное условие - 6 из отобранных известностей должны быть рождены в октябре, другие 6 в ноябре!!!

Например: Леонардо Да Винчи

Слева сверху на странице, портрет (желательно цветной), далее биография.

Далее на страничке должно быть одно из известных картин - это например: "Тайная вечеря" (картинка). Для композиторов на странице его портрет, биография и какая-нибудь информация о его великом произведении, либо просто список известных произведений.

Всего вместе с картинками информации должны быть не больше и не менее (+- пару строк), чем на 1 страничку, шрифтом Times New Roman размер 14.

Всего требуется 12 страниц информации.

Ищите список известных художников, поэтов, композиторов. Отбираете по 4 с каждого списка. Ищите биографию, потртер. Все очень просто.